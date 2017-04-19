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В КНР увеличилась добыча сланцевого газа
Новости дня

В КНР увеличилась добыча сланцевого газа

19.04.2017 06:00

Пекин, 19 апреля /ChinaPRO.ru/ – В марте 2017 г. объем добычи сланцевого газа в Китае достиг 1,15 млрд куб. м. Это на 50,4% больше, чем за март 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.



По итогам января-марта текущего года, объем добычи сланцевого газа в Поднебесной достиг 2,67 млрд куб. м. Он увеличился на 17,4% в годовом сопоставлении.

Стремительный рост указанных показателей достигнут в основном за счет увеличения добычи в пилотной зоне по освоению сланцевого газа "Чаннин-Вэйюань", которая находится в юго-западной китайской провинции Сычуань. Этот ресурс осваивает и разрабатывает Китайская национальная нефтегазовая корпорация (СNPC).

Как ожидается, к 2020 г. разведанные запасы сланцевого газа в Китае превысят 1,5 трлн куб. м.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 г. транснациональная нефтяная компания BP заключила с китайской CNPC второй договор о разведке и разработке сланцевого газа. Документ предусматривает, что соответствующие работы будут проводиться в районе Жунчанбэй площадью примерно 1000 кв. км, который находится в Сычуаньской впадине на юго-западе Китая.

К 2020 г. объем спроса на природный газ в Китае составит 269 млрд куб. м. При этом к 2030 г. объем потребления нефти в Китае может достичь 680 млн т ежегодно.

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