CNPC и Total будут разрабатывать месторождение в Иране

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04.07.2017 04:00

Пекин, 4 июля /ChinaPRO.ru/ – Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и французская компания Total заключили соглашение о сотрудничестве с Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) по проекту совместной разработки 11-й очереди иранского месторождения природного газа Южный Парс.

В соответствии с документом, компания Total является оператором данного проекта и имеет в собственности 50,1% его акций. CNPC получила 30%, а NIOC – 19,9%. Срок добычи и эксплуатации месторождения составит 20 лет. Инвестиции на эти цели запланированы в объеме $4,8 млрд.



Соглашение по проекту одиннадцатой очереди газового месторождения Южный Парс является первым документом о сотрудничестве в нефтегазовой сфере, который связывает Иран с иностранными компаниями, после снятия экономических санкций с этой страны.



Предполагается, что реализация проекта будет идти в два этапа. На первом планируется бурение 30 нефтяных скважин и строительство двух морских буровых платформ. На втором – будут построены морские объекты для компримирования природного газа.



Как ожидается, после запуска перечисленного оборудования средний объем добычи газа в день составит 5,6 млрд куб. м.