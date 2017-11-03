Beijing Benz отзывает с китайского рынка 23 автомобиля

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03.11.2017 15:00

Пекин, 3 ноября /ChinaPRO.ru/ – Компания Beijing Benz Automotive Co., Ltd. начала отзыв автомобилей моделей GLA и E-класса с китайского рынка. Эта мера вызвана проблемами с подушками безопасности в указанных машинах, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Компания планирует отозвать 16 автомобилей модели GLA, которые были выпущены за период с 6 по 15 февраля 2017 г. Модель, о которой идет речь, предположительно имеет неисправную систему подушек безопасности, выброс которых может не произойти во время столкновения.



Кроме того, компания отзывает семь автомобилей Е-класса, выпущенных в течение 8-9 марта текущего года. В них неисправна система динамической стабилизации (ESP). Производитель обещает бесплатно заменить неисправные детали.



По итогам января-мая 2017 г., с китайского рынка были отозваны 4,49 млн машин с дефектами. За весь 2016 г. аналогичный показатель составил 11,34 млн автомобилей.



Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2017 г., в Китае выпущено более 20,34 млн автомобилей, а продано свыше 20,22 млн машин китайского производства. Выпуск увеличился на 4,77% по сравнению с уровнем января-сентября 2016 г., а продажи – на 4,46%.



Только за сентябрь текущего года в Поднебесной произведено 2,67 млн автомобилей. Данный показатель увеличился на 5,54% в годовом сопоставлении. За девятый месяц 2017 г. в стране было продано 2,7 млн машин с приростом на 5,66%.