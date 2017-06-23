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Китай стимулирует экономику совместного потребления
Новости дня

Китай стимулирует экономику совместного потребления

23.06.2017 04:00

Пекин, 23 июня /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти намерены стимулировать развитие экономики совместного потребления. По данным Государственного информационного центра КНР, торговый оборот этого рынка в стране за 2016 г. вырос в два раза относительно уровня 2015 г. и достиг 3,45 трлн юаней ($505 млрд).



Совместное потребление – это экономическая модель, которая предполагает использование товаров и услуг на основе бартера или совместной аренды. Она основана на идее, что иногда удобнее платить за временный доступ к продукту, чем владеть им. Торговые площадки, основанные на модели совместного потребления, позволяют обмениваться навыками, вещами, услугами и даже деньгами.

В ближайшие годы экономика совместного пользования в Поднебесной ежегодно будет расти в среднем на 40%. К 2020 г. на этот экономический сектор будет приходиться более 10% внутреннего валового продукта (ВВП) Китая.

Население страны все более тяготеет к более комфортному образу жизни и экономии ресурсов, поэтому в Китае набирают популярность велошеринг, автошеринг, использование общественных зарядных устройств, баскетбольных мячей, зонтиков и т. п.

Поэтому власти КНР будут совершенствовать налогообложение, имеющее отношение к экономике совместного потребления. Предполагается также поддерживать самозанятых граждан в секторе экономики совместного пользования.

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