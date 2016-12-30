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В Китае открылся завод по переработке угля за $7,9 млрд
Новости дня

В Китае открылся завод по переработке угля за $7,9 млрд

30.12.2016 12:00

Пекин, 30 декабря /ChinaPRO.ru/ – Крупнейший в мире завод по переработке угля в жидкое топливо официально введен в эксплуатацию в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Инвестиции в реализацию проекта составили 55 млрд юаней ($7,9 млрд).



Завод принадлежит дочернему предприятию государственной корпорации "Шэньхуа".

КНР располагает богатыми угольными ресурсами. И открытый завод позволит решить проблему нехватки нефти и газа. Предприятие может перерабатывать более 20 млн т угля в 4 млн т нефтяных продуктов в год. То есть, завод будет выпускать 2,7 млн т дизельного топлива, 980 000 т нафты и 340 000 т сжиженного газа.

При этом предприятие также будет давать и побочные продукты производства – 200 000 т серы, 75 000 т различных спиртов и 145 000 т сульфата аммония.

Примечательно, что в Китае успешно выполнен годовой план по сокращению производственных мощностей выработки и использования угля. В частности, закрыты энергетические объекты мощностью 12,4 млн кВт, работавшие на угле.

Как сообщалось, в 2016 г. производственные мощности угольной отрасли КНР должны сократиться на 250 млн т.

За август 2016 г. объем добычи угля в КНР составил 280 млн т. Это на 11% меньше, чем за август 2015 г. К концу августа текущего года складские запасы угля в Поднебесной составили 460 млн т. Данный показатель снизился на 12,2% в годовом сопоставлении.

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