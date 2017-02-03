В Сычуани расширяют производство сланцевого газа

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03.02.2017 12:00

Пекин, 3 февраля /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. объем производства сланцевого газа на юге китайской провинции Сычуань будет увеличен до 10 млрд куб. м в год. Об этих планах сообщила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC).

На юге Сычуани расположен ряд перспективных месторождений сланцевого газа, которые считаются одними из крупнейших в КНР.



До конца 2020 г. в провинции планируется пробурить 600 новых скважин, сто из них появятся в 2017 г. За этот год в регионе будет построено 19 буровых платформ. Все это позволит увеличить объем производства газа на 1,5 млрд куб. м.



На юге провинции действуют трубопроводы для передачи сланцевого газа протяженностью 220 км, а также введены в эксплуатацию 120 скважин, годовая добыча которых превышает 2,5 млрд куб. м.



Ранее сообщалось, что в сентябре 2016 г. транснациональная нефтяная компания BP заключила с китайской CNPC второй договор о разведке и разработке сланцевого газа. Документ предусматривает, что соответствующие работы будут проводиться в районе Жунчанбэй площадью примерно 1000 кв. км, который находится в Сычуаньской впадине на юго-западе Китая.



К 2020 г. объем спроса на природный газ в Китае составит 269 млрд куб. м. При этом к 2030 г. объем потребления нефти в Китае может достичь 680 млн т ежегодно.