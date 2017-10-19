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В 2017 г. урожай зерновых в Китае составит 600 млн т
Новости дня

В 2017 г. урожай зерновых в Китае составит 600 млн т

19.10.2017 06:00

Пекин, 19 октября /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2017 г., объем урожая зерновых в Китае превысит 600 млн т, сообщило Министерство сельского хозяйства КНР.



В ведомстве рассказали, что значительные достижения в сфере производства зерна стали возможны благодаря углублению структурной реформы в сфере предложения. При этом в стране увеличилась посевная площадь пшеницы и риса высококачественных сортов.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. валовой сбор раннего риса в Китае составил 31,74 млн т. Это на 3,2% меньше, чем в 2016 г. Снижение урожая вызвано сокращением посевных площадей под рис. В текущем году посевные площади, занятые ранним рисом в Поднебесной, составили 5,5 млн га. Это на 2,8% меньше, чем годом ранее. При этом в связи с неблагоприятными погодными условиями в текущем году урожайность риса снизилась на 0,4% и составила 5810 кг с гектара.

Главными производителями раннего риса в Китае являются провинции Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район. На их долю приходится около 97% валового сбора в стране.

Напомни, что урожай зерновых лета 2016 г. в Китае составил 139,26 млн т. Это на 1,62 млн т, или 1,2%, меньше, чем летом 2015 г. В текущем году под посевы летних зерновых было занято 27,632 млн га земли. Это на 7 100 га, или 0,03%, больше, чем годом ранее. Урожайность в расчете на один гектар составила 5039,7 кг зерна. Данный показатель снизился на 60 кг в годовом сопоставлении.

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