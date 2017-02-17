Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Выставки / «Идеал красоты – 2017»: все для ногтевого сервиса, парикмахерского дела и beauty-индустрии
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
«Идеал красоты – 2017»: все для ногтевого сервиса, парикмахерского дела и beauty-индустрии
Выставки

«Идеал красоты – 2017»: все для ногтевого сервиса, парикмахерского дела и beauty-индустрии

17.02.2017 10:38

27-29 апреля 2017 года в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет XII специализированная выставка «Идеал красоты». Это площадка, где под одной крышей ежегодно собираются производители товаров для парикмахерских, салонов и центров красоты, студии и мастера депиляции, маникюра и педикюра, а также все те, кто занят в сфере beauty-индустрии.



В 2017 году специалистов ждет насыщенная профессиональная программа. По традиции, большой блок мероприятий будет посвящен ногтевому сервису. Так, на конкурсной площадке состоится международный Nail-Festival «Золотые Руки Мира». Проект учрежден Домом маникюра Елены Шанской в 2007 году с целью организации конкурсного движения в разных уголках планеты и расширения возможности каждого мастера поделиться своим мастерством, увидеть новые перспективы и возможности своего творчества.

Также пройдут чемпионат по моделированию и дизайну ногтей и чемпионат по аппаратному педикюру FOOT PROFI-2017.

Лучших парикмахеров со всей страны соберет чемпионат России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике. Обычно это мероприятие собирает большую посетительскую аудиторию, в числе которых мастера женских, мужских стрижек и мастера-универсалы, желающие повысить свой профессиональный уровень и поучиться у специалистов всероссийского масштаба.

Помимо этого, состоятся Красноярский конкурс по косметологии и эстетике, конференции профессионалов индустрии красоты, мастер-классы от бьюти-тренеров. Несомненным украшением проекта станет второй Barber Battle, в 2016 году собравший на одной площадке лучших брадобреев со всей Сибири.

Гармоничным дополнением большой профессиональной программы станет экспозиция, где компании-участники представят косметику и парфюмерию, инструменты для парикмахерских, ногтевого сервиса, SPA, а также оборудование и аксессуары для салонов красоты.

Отдельная площадка будет посвящена дизайнерской одежде и аксессуарам. Российские дизайнеры проведут презентацию и модный показ моделей. Все желающие смогут приобрести понравившиеся изделия в специально оборудованном шоу-руме.

Примечательно, что выставка «Идеал красоты» пройдет в конце апреля, вскоре после международного проекта Intercharm, и красноярцы смогут первыми познакомиться с лучшими мировыми тенденциями в beauty-сфере.

Один из разделов экспозиции будет посвящен свадебной индустрии – «Свадебный салон». Здесь будет представлено все, что нужно для организации торжества, включая наряды, атрибутику, услуги стилистов, визажистов, фотографов и многое другое.

Напомним, XII специализированная выставка «Идеал красоты» пройдет в МВДЦ «Сибирь» 27-29 апреля 2017 года.

Напомним, XII специализированная выставка «Идеал красоты» пройдет в МВДЦ «Сибирь» 27–29 апреля 2017 года.

По вопросам участия в выставке «Идеал красоты – 2017» можно обращаться в оргкомитет:

Ксения Ковпашко – директор выставки

Полина Лебедева – менеджер выставки тел./факс: (391) 22-88-604, 22-88-606, 29-88-805, 22-88-611 beauty@krasfair.ru

www.krasfair.ru/events/beauty/

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Дни красоты в Уфе
2Фестиваль «КРАСОТА И ГРАЦИЯ- 2016»
3«Серебристый ландыш-2016»
4«МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР - 2016» 37-я специализированная выставка
5XI ФОРУМ КРАСОТЫ – ЕКАТЕРИНБУРГ


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.