«Идеал красоты – 2017»: все для ногтевого сервиса, парикмахерского дела и beauty-индустрии

Выставки

17.02.2017 10:38

27-29 апреля 2017 года в красноярском МВДЦ «Сибирь» пройдет XII специализированная выставка «Идеал красоты». Это площадка, где под одной крышей ежегодно собираются производители товаров для парикмахерских, салонов и центров красоты, студии и мастера депиляции, маникюра и педикюра, а также все те, кто занят в сфере beauty-индустрии.

В 2017 году специалистов ждет насыщенная профессиональная программа. По традиции, большой блок мероприятий будет посвящен ногтевому сервису. Так, на конкурсной площадке состоится международный Nail-Festival «Золотые Руки Мира». Проект учрежден Домом маникюра Елены Шанской в 2007 году с целью организации конкурсного движения в разных уголках планеты и расширения возможности каждого мастера поделиться своим мастерством, увидеть новые перспективы и возможности своего творчества.



Также пройдут чемпионат по моделированию и дизайну ногтей и чемпионат по аппаратному педикюру FOOT PROFI-2017.



Лучших парикмахеров со всей страны соберет чемпионат России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике. Обычно это мероприятие собирает большую посетительскую аудиторию, в числе которых мастера женских, мужских стрижек и мастера-универсалы, желающие повысить свой профессиональный уровень и поучиться у специалистов всероссийского масштаба.



Помимо этого, состоятся Красноярский конкурс по косметологии и эстетике, конференции профессионалов индустрии красоты, мастер-классы от бьюти-тренеров. Несомненным украшением проекта станет второй Barber Battle, в 2016 году собравший на одной площадке лучших брадобреев со всей Сибири.



Гармоничным дополнением большой профессиональной программы станет экспозиция, где компании-участники представят косметику и парфюмерию, инструменты для парикмахерских, ногтевого сервиса, SPA, а также оборудование и аксессуары для салонов красоты.



Отдельная площадка будет посвящена дизайнерской одежде и аксессуарам. Российские дизайнеры проведут презентацию и модный показ моделей. Все желающие смогут приобрести понравившиеся изделия в специально оборудованном шоу-руме.



Примечательно, что выставка «Идеал красоты» пройдет в конце апреля, вскоре после международного проекта Intercharm, и красноярцы смогут первыми познакомиться с лучшими мировыми тенденциями в beauty-сфере.



Один из разделов экспозиции будет посвящен свадебной индустрии – «Свадебный салон». Здесь будет представлено все, что нужно для организации торжества, включая наряды, атрибутику, услуги стилистов, визажистов, фотографов и многое другое.



Напомним, XII специализированная выставка «Идеал красоты» пройдет в МВДЦ «Сибирь» 27-29 апреля 2017 года.



Напомним, XII специализированная выставка «Идеал красоты» пройдет в МВДЦ «Сибирь» 27–29 апреля 2017 года.



По вопросам участия в выставке «Идеал красоты – 2017» можно обращаться в оргкомитет:



Ксения Ковпашко – директор выставки



Полина Лебедева – менеджер выставки тел./факс: (391) 22-88-604, 22-88-606, 29-88-805, 22-88-611 beauty@krasfair.ru



www.krasfair.ru/events/beauty/