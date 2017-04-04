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Сочи украсят в июне.
Выставки

Сочи украсят в июне.

04.04.2017 06:15

Ежегодный специализированный фестиваль «КРАСОТА И ГРАЦИЯ». В 2017 году он пройдет в Сочи с 10 по 13 июня.



Ежегодно потребности клиентов рынка индустрии красоты становятся выше. Мы хотим инновационных процедур, безопасных аппаратов, более экологичных продуктов и сервиса европейского уровня. Профессионалам этой отрасли, в свою очередь, остается постоянно совершенствовать знания и мастерство, повышать навыки и быть в курсе последних тенденций.

С уверенностью можно сказать, что такую возможность для рынка Южного Федерального округа дает ежегодный специализированный фестиваль «КРАСОТА И ГРАЦИЯ». В 2017 году он пройдет в Сочи с 10 по 13 июня. Фестиваль давно зарекомендовал себя как одно из самых ярких и популярных событий в мире красоты Юга России.

На этот раз Фестиваль соберет рекордное количество представителей beauty-индустрии. К примеру, в прошлом 2016 в выставке приняли участие 138 компаний, в этом году число экспонентов уже превышает отметку в 200 участников.

Экспозиция выставки представит оборудование для салонов красоты, соляриев и косметологических центров, декоративную и лечебную косметику, парфюмерию, медицинские аппараты и массажеры для домашнего применения, аксессуары, товары для ногтевого сервиса и многое другое.

В рамках фестиваля пройдет еще одна популярная выставка-ярмарка «Золото летней столицы. Весна». Представители российской и зарубежной ювелирной индустрии в одиннадцатый раз соберутся в Сочи, чтобы представить изделия знаменитых ювелирных домов, часы, столовые приборы и посуду в ювелирном исполнении, коллекционное оружие, антиквариат, ювелирные изделия обрядового-культового назначения, предметы интерьера. Посетители смогут приобрести ювелирные изделия по уникально низким ценам, благодаря прямой продаже от производителя.

В этом году Фестиваль сможет похвастаться богатой деловой программой. За четыре дня фестиваля в выставочном центре «СОЧИ-ЭКСПО» в МОРПОРТУ пройдёт научно-практическая конференция для косметологов, три чемпионата: по парикмахерскому искусству, ногтевому сервису и визажу, чемпионат по перманентному макияжу «Модный взгляд», мастер-классы всевозможных «красивых» тематик и международный конкурс по косметологии и эстетики.

Фестиваль «Красота и грация» всегда пользовался популярностью среди посетителей выставки, ведь где еще можно получить качественную салонную процедуру абсолютно бесплатно?

Участие в подобных выставках для представителей индустрии красоты — это новые перспективы бизнеса, возможность прямого общения партнёров, покупателей и производителей, мониторинг тенденций и конкурентов, рост и узнаваемость бренда.

Организатор Фестиваля - выставочная компания «СОЧИ-ЭКСПО». Мероприятие проводится при поддержке Администрации Краснодарского Края, Администрации города Сочи и торгово-промышленной палаты города Сочи.

С подробной информацией и программой мероприятия вы можете ознакомиться на официальной странице Фестиваля «КРАСОТА И ГРАЦИЯ» http://www.sochi-expo.ru/beauty_grace/2017/ или по телефону
+ 7 (862) 264-87-00 доп. 109,
+7 (495) 745-77-09

Руководитель выставки Светлана Сытова.

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