Главное событие года в BEAUTY-индустрии Челябинска

Выставки

19.07.2017 18:45

23-26 ноября 2017 года в г. Челябинске ТРК «ГАГАРИН ПАРК» (Труда, 183) при поддержке Правительства Челябинской области, Администрации г. Челябинска, Союза парикмахеров и косметологов России (г. Москва) состоится выставка «Индустрия красоты».

В мероприятии принимают участие более 60 компаний. На одной площадке соберутся специалисты в области косметологии и эстетической медицины, ногтевого сервиса, парикмахерского и декоративного искусства, оздоровительных услуг, спа-индустрии, чтобы в профессиональном кругу продемонстрировать свои услуги и продукцию для специалистов и посетителей выставок.



Насыщенная программа выставки позволяет специалистам ознакомиться с широким кругом профессиональных тем, провести дискуссии с коллегами, обменяться опытом и представить свое мастерство. Мастер-классы, демонстрации новейших брендов и технологий проводятся ежедневно на стендах выставки, что обеспечивает неизменный интерес зрительской аудитории. В режиме реального времени здесь работают мастера самого высокого уровня и самого разного профиля.



В ходе вставки будут представлены средства по уходу за кожей, профессиональная косметика для волос, парикмахерское и косметологическое оборудование, декоративная косметика, парфюмерия, спа- и массажные технологии, солярии и средства для загара, лечебная косметика, специализированная одежда, аксессуары и инструменты, профессиональное обучение, инструменты для бизнеса.



Помимо косметической продукции и оборудования, посетители также смогут получить исчерпывающие комментарии от профессионалов и составить собственное мнение о преимуществах представленных брендов.



Оргкомитет: +7 (351) 230-45-70 https://expochel.ru/expo/krasota17/