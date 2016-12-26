К 2020 г. лесное хозяйство КНР вырастет на 50%

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26.12.2016 15:00

Пекин, 26 декабря /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. объем валовой продукции лесного хозяйства Китая составит 9 трлн юаней ($1,3 трлн). По итогам 2015 г., аналогичный показатель достигал 5,94 трлн юаней. Такие целевые показатели установило Государственное управление лесного хозяйства КНР.

Через четыре года в лесном хозяйстве Поднебесной должно быть занято 60 млн человек.

За 2016-2020 гг. в экологическое строительство и защиту ресурсов лесного хозяйствастраны будет инвестировано 500 млрд юаней частного и государственного капитала.



Ранее сообщалось, что Китай вышел на лидирующие позиции в мире по темпам роста объема лесных ресурсов и развитию лесного хозяйства. С 1990 по 2015 гг. площадь лесных массивов в Поднебесной выросла на 746 600 кв. км.



В то же время, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, аналогичный мировой показатель сократился на 1,29 млн кв. км.



За последние 15 лет объем валовой продукции лесного хозяйства Китая увеличился в 14,5 раза. По итогам 2015 г., валовая прибыль лесного хозяйства Китая достигла 5,81 трлн юаней ($891 млрд).



За 2011-2015 гг. в Китае высадили леса на площади 30 млн га. Это на 18% больше, чем за 2006-2010 гг. За последние пять лет коэффициент лесного покрова в страней вырос до 21,66%. В то же время объем лесных ресурсов увеличился до 15,137 млрд куб. м. Таким образом, страна вышла в мировые лидеры по темпам роста лесных ресурсов.



К 2020 г. китайские власти планируют увеличить коэффициент лесного покрова до 23,04%, а объем лесных ресурсов – до более чем 16,5 млрд куб. м.