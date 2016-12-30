США внесли 10 китайских рынков в черный список

30.12.2016 06:00
Пекин, 30 декабря /ChinaPRO.ru/ – Власти США включили 10 китайских рынков в список так называемых рынков с плохой репутацией. По словам представителя Министерства коммерции КНР Шэнь Даньяна, это решение не имеет никаких оснований.
В черный список внесены четыре веб-сайта и шесть реальных рынков Китая. Каких-либо доказательств того, что эти предприятия ведут нечестную коммерцию, в докладе властей США не представлено.
По данным китайского Минкоммерции, такие доклады публикуются Офисом торгового представителя США с 2011 г. Американские власти считают, что это поможет борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности.
Ранее сообщалось, что за 2016 г. 27 стран и регионов инициировали 117 расследований в отношении китайской продукции. Это на 34,5% больше, чем в 2015 г. Примечательно, что фигурирующие в расследованиях средства выросли на 71,5% в годовом сопоставлении.
В частности, по итогам января-ноября 2016 г., 16 стран и регионов мира, являющиеся членами Всемирной торговой организации (ВТО), провели в отношении китайской продукции сталелитейной промышленности 41 расследование. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2015 г.
Большинство расследований связаны с подозрениями в демпинге – 26 случаев, а также применением компенсационных мер – восемь случаев. В ходе еще семи расследований проверяющие органы выясняли вероятность применения гарантийных мер. Совокупная стоимость товаров, фигурирующих в расследованиях, оценивается в $6,8 млрд.
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