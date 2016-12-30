В Поднебесной действуют 19 000 км высокоскоростных железных дорог

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30.12.2016 08:00

Пекин, 30 декабря /ChinaPRO.ru/ – К концу 2015 г. общая протяженность действующих железных дорог в Китае достигла 121 000 км. По данному показателю КНР находится на втором месте в мире. При этом протяженность высокоскоростных железных дорог составила 19 000 км, что сделало страну мировым лидером. Таковы официальные данные.

К началу 2016 г. общая протяженность автодорог в Поднебесной превысила 4,57 млн км. В том числе протяженность скоростных шоссе составила 123 500 км, и это также вывело страну на первое место в мире.



По итогам прошлого года, объем пассажироперевозок в Китае составил 19,43 млрд человек, а пассажирооборот – более 3 трлн человеко-километров. Объем грузоперевозок составил 41 млрд т, а грузооборот – свыше 17,36 трлн тонно-километров.



По пассажирообороту и объему грузоперевозок железнодорожным транспортом КНР заняли лидирующую позицию среди других стран мира.



Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2016 г. инвестиции в основные фонды в сфере железных дорог Китая составили 542,3 млрд юаней ($80,94 млрд). Это на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2015 г. За девять месяцев текущего года в эксплуатацию сдано 1209,9 км новых железных дорог.



За январь-сентябрь текущего года в КНР полностью или частично завершена реализация 22 железнодорожных проектов.



В 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).