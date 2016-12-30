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К 2020 г. в КНР будет 30 000 км скоростных железных дорог
Новости дня

К 2020 г. в КНР будет 30 000 км скоростных железных дорог

30.12.2016 15:00

Пекин, 30 декабря /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. более 80% крупных городов Китая будут охвачены сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей. То есть общая протяженность этих дорог составит примерно 30 000 км. Такие целевые показатели озвучили представители Пресс-канцелярии Госсовета КНР.



Через четыре года протяженность скоростных автодорог в Поднебесной тоже составит 30 000 км.

При этом китайские власти планируют углубить транспортную реформу, продолжить развитие современного эффективного междугородного и городского транспорта, а также повысить уровень контроля над безопасностью в этой сфере.

Ранее сообщалось, что к концу 2015 г. общая протяженность действующих железных дорог в Китае достигла 121 000 км. По данному показателю КНР находится на втором месте в мире. При этом протяженность высокоскоростных железных дорог составила 19 000 км, что сделало страну мировым лидером.

К началу 2016 г. общая протяженность автодорог в Поднебесной превысила 4,57 млн км. В том числе протяженность скоростных шоссе составила 123 500 км, и это также вывело страну на первое место в мире.

По итогам прошлого года, объем пассажироперевозок в Китае составил 19,43 млрд человек, а пассажирооборот – более 3 трлн человеко-километров. Объем грузоперевозок составил 41 млрд т, а грузооборот – свыше 17,36 трлн тонно-километров.

По пассажирообороту и объему грузоперевозок железнодорожным транспортом КНР заняли лидирующую позицию среди других стран мира.

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