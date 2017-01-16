В белорусский "Великий камень" пришла компания "САС Индастриал"

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16.01.2017 04:00

Пекин, 16 января /ChinaPRO.ru/ – В китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент – компания "САС Индастриал", учрежденная Чжэцзянской торгово-промышленной компанией "Юнкан Хунфу".

"САС Индастриал" планирует реализовать в парке инвестпроект по производству радиаторов из литого алюминия, а также радиаторов из стали и алюминия. Объем инвестиций на эти цели составит $16 млн. Как ожидается, завод китайской компании выйдет на проектную мощность к 2020 г. Предприятие будет выпускать 8 млн единиц радиаторов.



Ранее сообщалось, что в ходе реализации проекта китайско-белорусского промышленного парка "Великий камень" освоено $5,6 млрд инвестиций. Из этого объема китайская сторона вложила 60%, а белорусская – 40%.



В настоящее время в парке работают восемь предприятий, в том числе – China Merchants Group, ZTE Corporation, Huawei и др. Кроме того, более 20 предприятий из Китая, Германии, РФ уже заключили с парком договоры о намерениях.



В частности, корпорация China Merchants Group инвестировала $500 млн в создание китайско-белорусского торгово-логистического комплекса, который расположится в промпарке.



В "Великом камне" практически завершено создание инженерных коммуникаций. Парк занимает территорию площадью 350 га. Он находится в 25 км к востоку от белорусской столицы – города Минск. Строительство объекта началось в 2013 г., проектная площадь превысит 90 кв. км.