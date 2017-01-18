Пассажирооборот аэропорта Сянгана достиг 70,5 млн человек

Новости дня

18.01.2017 12:00

Пекин, 18 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. пассажирооборот международного аэропорта Сянгана (Гонконга) достиг 70,5 млн человек. Это на 2,9% больше, чем в 2015 г., сообщила администрация аэропорта.

По итогам прошлого года, объем грузооборота авиагавани специального административного района составил 4,52 млн т, увеличившись на 3,2% в годовом сопоставлении.



В 2016 г. в аэропорту было совершено 411 530 взлетов и посадок самолетов. Данный показатель вырос на 1,4%.



Ранее сообщалось, что в июле 2016 г. пассажирооборот международного аэропорта Сянгана достиг 6,3 млн человек. Он вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



По предварительным оценкам, увеличение пассажирооборота обусловлено поездками за рубеж местных жителей – их количество выросло на 11% в годовом сопоставлении.



За июль 2016 г. объем взлетно-посадочных операций в аэропорту Гонконга вырос на 2,9% по сравнению с уровнем июля прошлого года – до 35 200. Объем грузооборота увеличился на 4,7% – до 380 000 т.



По итогам января-июля текущего года, пассажирооборот аэропорта достиг 41,5 млн человек, увеличившись на 5,2%, а количество взлетно-посадочных операций – 239 960 с приростом на 2,6%. За семь месяцев 2016 г. объем грузооборота аэропорта составил 2,46 млн т.



Между тем, в аэропорту началось строительство третьей взлетно-посадочной полосы. По планам, она будет введена в эксплуатацию в 2022 г.