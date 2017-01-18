Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Пассажирооборот аэропорта Сянгана достиг 70,5 млн человек
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Пассажирооборот аэропорта Сянгана достиг 70,5 млн человек
Новости дня

Пассажирооборот аэропорта Сянгана достиг 70,5 млн человек

18.01.2017 12:00

Пекин, 18 января /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. пассажирооборот международного аэропорта Сянгана (Гонконга) достиг 70,5 млн человек. Это на 2,9% больше, чем в 2015 г., сообщила администрация аэропорта.



По итогам прошлого года, объем грузооборота авиагавани специального административного района составил 4,52 млн т, увеличившись на 3,2% в годовом сопоставлении.

В 2016 г. в аэропорту было совершено 411 530 взлетов и посадок самолетов. Данный показатель вырос на 1,4%.

Ранее сообщалось, что в июле 2016 г. пассажирооборот международного аэропорта Сянгана достиг 6,3 млн человек. Он вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.

По предварительным оценкам, увеличение пассажирооборота обусловлено поездками за рубеж местных жителей – их количество выросло на 11% в годовом сопоставлении.

За июль 2016 г. объем взлетно-посадочных операций в аэропорту Гонконга вырос на 2,9% по сравнению с уровнем июля прошлого года – до 35 200. Объем грузооборота увеличился на 4,7% – до 380 000 т.

По итогам января-июля текущего года, пассажирооборот аэропорта достиг 41,5 млн человек, увеличившись на 5,2%, а количество взлетно-посадочных операций – 239 960 с приростом на 2,6%. За семь месяцев 2016 г. объем грузооборота аэропорта составил 2,46 млн т.

Между тем, в аэропорту началось строительство третьей взлетно-посадочной полосы. По планам, она будет введена в эксплуатацию в 2022 г.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Кассовые сборы китайских кинотеатров превысили $6,87 млрд
2Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
3Сократились валютные резервы Поднебесной
4"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
5В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.