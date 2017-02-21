21.02.2017 10:00
Пекин, 21 февраля /ChinaPRO.ru/ – Китай приостанавливает импорт угля из КНДР до конца 2017 г., сообщило Министерство коммерции КНР.
Министерство объясняет эту меру резолюцией Совета безопасности ООН № 2321. Она была принята 30 ноября 2016 г. и нацелена на ужесточение санкций против КНДР за проведенное этой страной пятое ядерное испытание.
Ранее сообщалось, что в Китае успешно выполнен годовой план по сокращению производственных мощностей выработки и использования угля. В частности, закрыты энергетические объекты мощностью 12,4 млн кВт, работавшие на угле.
Как сообщалось, в 2016 г. производственные мощности угольной отрасли КНР должны сократиться на 250 млн т.
За август 2016 г. объем добычи угля в КНР составил 280 млн т. Это на 11% меньше, чем за август 2015 г. К концу августа прошлого года складские запасы угля в Поднебесной составили 460 млн т. Данный показатель снизился на 12,2% в годовом сопоставлении.
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