Китайская компания будет добывать нефть в ОАЭ

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22.02.2017 04:00

Пекин, 22 февраля /ChinaPRO.ru/ – Китайская энергетическая компания CEFC China Energy покупает 4% акций концессии на разработку нефти в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ). Китайская энергокомпания, правительство Абу-Даби (ОАЭ) и госкорпорация Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) заключили соответствующее соглашение.

Действие документа рассчитано на 40 лет. Объем инвестиций на эти цели запланирован в объеме $1,8 млрд. Как ожидается, CEFC будет получать более 13,2 млн т нефти ежегодно.



Впервые китайское предприятие участвует в акционерном капитале крупнейшего в Абу-Даби нефтегазового блока. Он включает 14 нефтяных месторождений. Партнерами проекта также являются французская Total, британская BP и китайская CNPC.



Ранее сообщалось, что за последние пять лет китайские власти потратили в общей сложности 562,3 млрд юаней ($81,8 млрд) на развитие геологической разведки полезных ископаемых в КНР. Это на 38% больше, чем аналогичный показатель за 2006-2010 гг. При этом 84% инвестиций в поиск ресурсов поступили из общественных фондов страны.



По итогам 2011-2015 гг., в стране обнаружено 11 нефтяных месторождений с запасами не менее 100 млн т и 13 газовых месторождений объемом 100 млрд куб. м каждое. Благодаря этим достижениям запасы нефти в Китае увеличились на 6,12 млрд т, а природного газа – на 3,92 трлн куб. м.