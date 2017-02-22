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В 2016 г. пассажирские авиаперевозки в КНР выросли на 11,8%
Новости дня

В 2016 г. пассажирские авиаперевозки в КНР выросли на 11,8%

22.02.2017 10:00

Пекин, 22 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем пассажирских авиаперевозок в КНР достиг 487,8 млн человек. Это на 11,8% больше, чем в 2015 г., сообщило Управление гражданской авиации Китая.



Так, по внутренним маршрутам в Поднебесной самолетами перевезено 436 млн человек за весь прошлый год. Данный показатель вырос на 10,7% в годовом сопоставлении. Объем пассажироперевозок на международных рейсах китайских авиакомпаний составил 51,6 млн человек. Это на 22,7% больше, чем годом ранее.

За 2016 г. грузовые и почтовые авиаперевозки достигли 6,7 млн т с приростом на 6%.

Как сообщалось, до 2020 г. в Китае планируется построить 44 новых аэропорта, а также завершить реконструкцию и строительство 30 уже существующих.

За прошлый год объем капиталовложений в основные фонды в транспортной сфере КНР достиг 2,85 трлн юаней ($419 млрд). В частности, в сферу железнодорожного строительства поступило 801,5 млрд юаней, в автодорожное строительство – более 1,77 трлн юаней. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. На развитие водного транспорта страны за 2016 г. потрачено 189,4 млрд юаней, а гражданской авиации – 77 млрд юаней.

В 2016 г. из государственного бюджета Китая на строительство новых аэропортовых комплексов выделено 77 млрд юаней ($11,9 млрд). Всего планируется создать 11 новых аэропортов и модернизировать 52 действующих.

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