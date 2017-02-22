Volkswagen будет выпускать в Китае миллион Audi в год

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22.02.2017 12:00

Пекин, 22 февраля /ChinaPRO.ru/ – К 2021 г. автопроизводитель Volkswagen планирует выпускать в Китае 1 млн автомобилей Audi в год. Через четыре года компания намерена выводить на китайский рынок до пяти экологичных моделей Audi, сделанных в КНР, сообщила пресс-служба Volkswagen.

Среди экомобилей, в частности, называются A6L e-tron, Q7 e-tron и A3 Sportback e-tron.



В Поднебесной автомобили Audi производит китайско-германский завод FAW-Volkswagen. В него входит пять производственных площадок мощностью 3 млн автомобилей ежегодно.



По итогам 2016 г., в стране продано 589 000 Audi местной сборки. Они обеспечили более 35% объема рынка автомобилей класса люкс в Китае. За январь 2017 г. продажи данных автомобилей составили лишь 35 200 единиц. Это на 35,3% меньше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen планирует до 2020 г. поставить на китайский рынок более 400 000 автомобилей на новых энергоносителях. По планам руководства компании, к 2025 г. количество экомобилей в Китае возрастет до 1,5 млн единиц.



В ближайшие четыре года Volkswagen представит 15 моделей автомобилей на новых энергоносителях в Поднебесной. К 2025 г. продажи экомобилей компании составят 2-3 млн единиц. На их долю будет приходиться 20-25% от общего объема продаж машин Volkswagen.