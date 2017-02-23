Иностранные инвесторы предпочитают торговлю Поднебесной

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23.02.2017 15:00

Пекин, 23 февраля /ChinaPRO.ru/ – Наиболее популярным направлением для иностранных инвестиций в Китае стали ритейл и сфера сбыта. С начала 2017 г. общий объем сделок слияния иностранных компаний в КНР вырос в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. и составил $7,1 млрд. Половина из этих средств поступила в проекты ритейла и сбыта.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., приток прямых зарубежных инвестиций в китайскую экономику составил 80,1 млрд юаней ($12 млрд). Это на 9,2% меньше, чем в январе 2016 г. Примечательно, что в 2016 г. финансовые структуры Китая вывели за рубеж в виде прямых инвестиций более 63,39 млрд юаней ($9,32 млрд). Это несколько ниже показателей 2015 года.



К концу прошлого года общие резервы прямых зарубежных инвестиций финансовых структур Китая превысили 1,38 трлн юаней. Это на 24% больше, чем годом ранее.



В прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.