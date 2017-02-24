Компания "Чанъань-Ford " открыла пятый завод в Китае

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24.02.2017 08:00

Пекин, 24 февраля /ChinaPRO.ru/ – Пятый автозавод китайско-американского совместного предприятия "Чанъань-Ford" выпустил первый автомобиль Ford Focus. Предприятие расположено в городе Харбин, столице северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян.

Предприятие может выпускать 200 000 автомобилей в год. Вместе с автозаводом в Харбине также открыты 11 заводов по производству автозапчастей. По итогам 2016 г., объем продаж автомобилей Ford на китайском рынке составил 220 000 единиц.



Мощность остальных четырех автозаводов "Чанъань Ford" в городах Чунцин и Ханчжоу составляет 1,4 млн машин ежегодно.



Первый завод "Чанъань Ford" был открыт в городе Чунцин, на юго-западе КНР, в 2014 г. Инвестиции в проект составили $350 млн.



Завод по изготовлению коробок скоростей "Чанъань Ford" стал первым таким предприятием, созданным компанией Ford в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Завод выпускает 400 000 коробок передач в год.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., в Китае выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели КНР на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.