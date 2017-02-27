Поднебесная стала крупнейшим торговым партнером Германии

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27.02.2017 10:00

Пекин, 27 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Китай стал крупнейшим торговым партнером Германии, сместив с первого места США. Об этом сообщило Федеральное статистическое управление ФРГ.

По итогам прошлого года, общий объем взаимной торговли между Германией и КНР достиг 170 млрд евро ($160,37 млрд).



На втором месте среди торговых партнеров ФРГ находится Франция – объем торговли этих двух стран достигает 167 млрд евро. США занимают третье место с аналогичным показателем в 165 млрд евро.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.



В январе 2017 г. общий объем внешней торговли Китая составил 2,18 трлн юаней ($482,2 млрд). Это на 19,6% больше, чем в январе 2016 г. За первый месяц текущего года экспорт Поднебесной составил 1,27 трлн юаней с приростом на 15,9% в годовом сопоставлении. В то же время импорт достиг 911,17 млрд юаней с увеличением на 25,2%. Активное сальдо внешней торговли страны сократилось на 2,7% и составило 354,53 млрд юаней.



Страны Европейского Союза являются крупнейшими торговыми партнерами Китая.