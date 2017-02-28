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Чили стала крупнейшим поставщиком фруктов в Поднебесную
Новости дня

Чили стала крупнейшим поставщиком фруктов в Поднебесную

28.02.2017 10:00

Пекин, 28 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., Республика Чили поставила в Китай фрукты на $1,2 млрд. Это на 22% больше, чем в 2015 г. По данному показателю Чили стала крупнейшим экспортером фруктов в КНР.



Ранее крупнейшим поставщиком фруктов в Поднебесную был Таиланд.

В частности, Китай стал крупнейшим рынком сбыта для чилийской черешни. Более 80% этих ягод, выращенных в Чили, экспортировались в КНР. Кроме того, китайским потребителям поступает 98% импортной голубики из Чили. Среди других популярных в Поднебесной фруктов – чилийские нектарины.

Между Китаем и Чили действует соглашение о свободной торговле. КНР является крупнейшим торговым партнером Чили и главным импортером чилийской продукции.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. через контрольно-пропускной пункт (КПП) Шэньчжэнь в Китай поступило более 1,03 млн т фруктов. Это на 10,1% больше, чем в 2015 г. Общая стоимость импортных фруктов достигла 15,19 млрд юаней ($2,23 млрд). По данным показателям Шэньчжэнь занял первое место среди всех КПП страны.

В частности, за прошлый год заметно вырос ввоз в Поднебесную через шэньчжэньский КПП черешни, винограда и апельсинов. Стремительный рост импорта фруктов обусловлен действием соглашений о свободной торговле Китая с Чили, Перу и Австралией.

По итогам 2016 г., в рамках различных соглашений о свободной торговле в КНР через КПП Шэньчжэнь поступило 882 000 т фруктов с приростом на 9% в годовом сопоставлении.

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