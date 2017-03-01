За три года Китай привлек $489,42 млрд иностранных инвестиций

Новости дня

01.03.2017 08:00

Пекин, 1 марта /ChinaPRO.ru/ – За 2013-2016 гг. Китай привлек $489,42 млрд инвестиций из-за рубежа. В частности, ежегодный прирост иностранных капиталовложений в высокие технологии составил 11,7%, сообщило Министерство коммерции КНР.

На компании, созданные с участием зарубежных инвестиций, приходится менее 3% от всех предприятий в Поднебесной. При этом они обеспечивают почти половину объема внешней торговли страны, а также пятую часть налогов, поступающих в бюджет КНР. В этих компаниях создана седьмая часть всех рабочих мест в городах и поселках Китая.



Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., приток прямых зарубежных инвестиций в китайскую экономику составил 80,1 млрд юаней ($12 млрд). Это на 9,2% меньше, чем в январе 2016 г. Примечательно, что в 2016 г. финансовые структуры Китая вывели за рубеж в виде прямых инвестиций более 63,39 млрд юаней ($9,32 млрд). Это несколько ниже показателей 2015 года.



К концу прошлого года общие резервы прямых зарубежных инвестиций финансовых структур Китая превысили 1,38 трлн юаней. Это на 24% больше, чем годом ранее.



В прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.