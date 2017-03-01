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В 2018 г. начнется реализация китайско-башкирских проектов
Новости дня

В 2018 г. начнется реализация китайско-башкирских проектов

01.03.2017 12:00

Пекин, 1 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2018 г. начнется реализация совместных проектов Башкирии, одной из республик в составе Российской Федерации, и Китая. По данным руководства российской республики, речь идет о проектах в сфере металлургии, производства цемента и сельском хозяйстве.



Размер инвестиций на эти цели пока не называется. В Башкирии рассчитывают на поступление китайских капиталовложений.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., приток прямых зарубежных инвестиций в китайскую экономику составил 80,1 млрд юаней ($12 млрд). Это на 9,2% меньше, чем в январе 2016 г. Примечательно, что в 2016 г. финансовые структуры Китая вывели за рубеж в виде прямых инвестиций более 63,39 млрд юаней ($9,32 млрд). Это несколько ниже показателей 2015 года.

К концу прошлого года общие резервы прямых зарубежных инвестиций финансовых структур Китая превысили 1,38 трлн юаней. Это на 24% больше, чем годом ранее.

В прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.

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