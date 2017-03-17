Продажи автомобилей в Поднебесной выросли на 20,5%

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17.03.2017 10:00

Пекин, 17 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам февраля 2017 г., во всем мире продано более 7 млн легковых автомобилей. Это на 7,7% больше, чем годом ранее. Лидером по продажам стал Китай, в котором к концу второго месяца текущего года продано свыше 1,91 млн автомобилей с приростом на 20,5% в годовом сопоставлении.

На втором месте в этой сфере – США, где продано 1 млн машин за февраль 2017 г. На третьем – европейские страны, где рынок увеличился лишь на 0,8%. В Японии за второй месяц текущего года продано 479 900 автомобилей.



Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. рост продаж автомобилей в Китае замедлился. И это вызвано новогодними каникулами, а также снижением налоговых скидок. За первый месяц текущего года в стране продано 2,52 млн автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. В декабре 2016 г. прирост составлял 9,5%.



За январь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,37 млн автомобилей. Данный показатель сократился на 3,9% в годовом сопоставлении.



Примечательно, что в 2017 г. налог на покупку малолитражных автомобилей в стране вырос до 7,5%, а в 2018 г. он составит 10%.



По итогам 2016 г., в Китае выпущены 517 000 автомобилей, работающих на новых источниках энергии, а продано 507 000 таких автомобилей. Эти данные вывели КНР на первое место в мире на протяжении второго года подряд. На продажи экомобилей в Поднебесной приходится более 50% от аналогичного мирового показателя.