Финансовые доходы КНР выросли на 14,9%

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20.03.2017 08:00

Пекин, 20 марта /ChinaPRO.ru/ – В январе-феврале 2017 г. финансовые доходы Китая превысили 3,14 трлн юаней ($461 млрд). Это на 406,9 млрд юаней, или 14,9%, больше, чем за январь-февраль 2016 г., сообщило Министерство финансов КНР.

В частности, финансовые поступления в центральный бюджет Поднебесной составили более 1,52 трлн юаней с приростом на 19,1%, а поступления в местные бюджеты –свыше 1,61 трлн юаней с увеличением на 11,1% в годовом сопоставлении.



Так, поступления от сбора налога на добавленную стоимость выросли на 7,2%, подоходного налога с предприятий – на 17,9%, подоходного налога с физических лиц – на 40,8%, таможенных пошлин – на 37,2%.



Бюджетные расходы КНР за январь-февраль 2017 г. составили 2,48 трлн юаней. Это на 17,4% больше, чем годом ранее. При этом расходы из центрального бюджета достигли 340,3 млрд юаней с увеличением на 8,1%, а из местных бюджетов – более 2,14 трлн юаней с приростом на 19,1%.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., доходы общественного бюджета Китая достигли 15,96 трлн юаней ($2,33 трлн). Это на 4,5% больше, чем за 2015 г. В то же время за прошлый год расходы государственного бюджета Поднебесной составили 18,78 трлн юаней с приростом на 6,4% в годовом сопоставлении.