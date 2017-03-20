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На Тайване 16 лет подряд снижается средняя зарплата
Новости дня

На Тайване 16 лет подряд снижается средняя зарплата

20.03.2017 10:00

Пекин, 20 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., средняя ежемесячная зарплата на Тайване составила 48 790 новых тайваньских долларов ($1593). Это на 0,62% больше, чем в 2015 г. Однако с учетом повышения потребительских цен на 1,4% реальная средняя зарплата жителей острова снизилась на 0,77%. Этот процесс продолжается на протяжении 16 лет подряд.



В прошлом году занятые в сфере образования и обслуживания жители Тайваня получали в среднем 24 800 новых тайваньских долларов в месяц. В энергетическом и финансовом секторах островной экономики средние зарплаты превысили 80 000 новых тайваньских долларов.

В 2016 г. средний уровень безработицы на Тайване достиг 3,92%. Это на 0,14% больше, чем в 2015 г. За прошлый год на острове насчитывалось 460 000 безработных. Их стало на 20 000 человек больше, чем годом ранее. При этом общее число занятых достигло 11,72 млн человек.

В 2016 г. внутренний валовой продукт (ВВП) Тайваня составил 15,86 трлн новых тайваньских долларов ($506 млрд). Это на 1,4% больше, чем в 2015 г.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., ВВП Китая составил 74,41 трлн юаней ($10,83 трлн). Таким образом, китайская экономика выросла на 6,7% относительно уровня 2015 г. Этот показатель стал самым низким среди аналогичных за последние 26 лет.

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