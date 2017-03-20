Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Компании в сфере доставки готовой еды заработали $50,7 млрд
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Компании в сфере доставки готовой еды заработали $50,7 млрд
Новости дня

Компании в сфере доставки готовой еды заработали $50,7 млрд

20.03.2017 15:00

Пекин, 20 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., доходы китайских онлайн-компаний, специализирующихся на ресторанном обслуживании, превысили 350 млрд юаней ($50,7 млрд). На них пришлось 10% от совокупных доходов всей отрасли ресторанного обслуживания КНР, сообщила Китайская кулинарная ассоциация.



Между тем, зачастую некоторые фирмы предоставляют услуги низкого качества. Во избежание таких ситуаций Государственное управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств КНР издало проект постановления. В соответствии с документом, рестораны, предоставляющие онлайн-услуги ресторанного обслуживания, должны иметь физические торговые точки и лицензии на ведение деятельности.

Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. онлайн-услугами по доставке еды на дом пользовались 209 млн китайцев. На их долю приходится 28,5% от общего количества интернет-пользователей в стране. При этом 194 млн человек заказывали еду через мобильные телефоны.

К концу 2016 г. армия пользователей Интернета в Китае достигла 731 млн человек. Это сопоставимо с численностью населения всей Европы. За 2016 г. в Поднебесной стало на 42,99 млн больше интернет-пользователей, чем годом ранее. Темпы роста достигли 6,2%.

Таким образом, по итогам прошлого года, услугами Глобальной Сети пользовалось 53,2% граждан КНР. Это на 3,1% больше, чем в среднем по всему миру. Кроме того, китайский показатель на 7,6% превысил численность интернет-пользователей в Азии.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Товарооборот Шэньси с АСЕАН вырос на 6,4%
2К торгам на биржах КНР допущены акции стоимостью $13 млрд
3В провинции Гуйчжоу закрыты 183 угольные шахты
4Внешнеторговый оборот Китая снизился на 9,8%
5Spring Airlines открыл авиасообщение Ухань – Токио


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.