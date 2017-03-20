Компании в сфере доставки готовой еды заработали $50,7 млрд

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20.03.2017 15:00

Пекин, 20 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., доходы китайских онлайн-компаний, специализирующихся на ресторанном обслуживании, превысили 350 млрд юаней ($50,7 млрд). На них пришлось 10% от совокупных доходов всей отрасли ресторанного обслуживания КНР, сообщила Китайская кулинарная ассоциация.

Между тем, зачастую некоторые фирмы предоставляют услуги низкого качества. Во избежание таких ситуаций Государственное управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств КНР издало проект постановления. В соответствии с документом, рестораны, предоставляющие онлайн-услуги ресторанного обслуживания, должны иметь физические торговые точки и лицензии на ведение деятельности.



Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. онлайн-услугами по доставке еды на дом пользовались 209 млн китайцев. На их долю приходится 28,5% от общего количества интернет-пользователей в стране. При этом 194 млн человек заказывали еду через мобильные телефоны.



К концу 2016 г. армия пользователей Интернета в Китае достигла 731 млн человек. Это сопоставимо с численностью населения всей Европы. За 2016 г. в Поднебесной стало на 42,99 млн больше интернет-пользователей, чем годом ранее. Темпы роста достигли 6,2%.



Таким образом, по итогам прошлого года, услугами Глобальной Сети пользовалось 53,2% граждан КНР. Это на 3,1% больше, чем в среднем по всему миру. Кроме того, китайский показатель на 7,6% превысил численность интернет-пользователей в Азии.