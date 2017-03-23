Во Внутренней Монголии строят первую линию метрополитена

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23.03.2017 04:00

Пекин, 23 марта /ChinaPRO.ru/ – В городе Хух-Хото, административном центре китайского автономного района Внутренняя Монголия, началось строительство первой линии метрополитена в этом регионе. Инвестиции запланированы в объеме 17,77 млрд юаней ($2,57 млрд).

Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства. Инвесторами выступают Китайская корпорация железнодорожного строительства и правительство Хух-Хото.



Длина первой линии метрополитена в городе составит 23,2 км. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2020 г.



Ранее сообщалось, что в 2015 г. Государственный комитет по делам развития и реформ Китая утвердил более 100 проектов по строительству железнодорожного и городского рельсового транспорта в стране. Инвестиции на эти цели превысят 2 трлн юаней ($309,6 млрд).



К 2025 г. протяженность железных дорог в Китае составит примерно 175 000 км. В том числе длина скоростных железнодорожных линий составит 38 000 км. Это в два раза больше, чем в 2015 г.



По итогам прошлого года, протяженность эксплуатируемых железных дорог в КНР достигла 121 000 км. В том числе 19 000 км являются скоростными магистралями. В 2020 г. в стране длина железнодорожных линий составит 150 000 км, а скоростных – 30 000 км.



До 2018 г. страна потратит 4,7 трлн юаней ($721 млрд) на развитие транспортной инфраструктуры.