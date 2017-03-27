В 2017 г. объем потребления угля в Пекине сократится на 30%

27.03.2017 12:00
Пекин, 27 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2017 г., объем использования угля в китайской столице сократится на 30% относительно уровня 2016 г. и составит 7 млн т. Таковы планы властей мегаполиса.
К концу текущего года планируется полностью отказаться от угля в шести центральных районах Пекина, а также на юге города. Городские власти намерены перевести на экологически чистые источники энергии 700 деревней, которые находятся в административных границах Пекина.
До октября 2017 г. в мегаполисе планируется модернизировать или перевести на другие источники энергии множество малых промышленных и отопительных угольных котлов.
Пекинские власти проводят политику перехода на получение экологически чистой энергии.
Ранее сообщалось, что в Китае успешно выполнен годовой план по сокращению производственных мощностей выработки и использования угля. В частности, закрыты энергетические объекты мощностью 12,4 млн кВт, работавшие на угле.
Как сообщалось, в 2016 г. производственные мощности угольной отрасли КНР должны сократиться на 250 млн т.
За август 2016 г. объем добычи угля в КНР составил 280 млн т. Это на 11% меньше, чем за август 2015 г. К концу августа прошлого года складские запасы угля в Поднебесной составили 460 млн т. Данный показатель снизился на 12,2% в годовом сопоставлении.
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