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China Mobile нарастила доход на 6%
Новости дня

China Mobile нарастила доход на 6%

27.03.2017 15:00

Пекин, 27 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., доход компании China Mobile, одного из крупнейших операторов связи в КНР, составил 708,4 млрд юаней. Это на 6% больше, чем в 2015 г. Таковы данные самой компании.



За прошлый год China Mobile получила прибыль в размере 108,7 млрд юаней. Она выросла на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.

Ранее сообщалось, что к концу ноября 2016 г. у компании China Mobile насчитывалось 510 млн абонентов сети 4G. Это почти 70% от общего количества китайских абонентов 4G, а также треть от аналогичного мирового показателя. Сейчас в Китае действует 1,46 млн базовых станций сотовой связи стандарта 4G, построенных China Mobile.

Компания начала коммерческое применение сотовой связи стандарта 4G в 2013 г. За три года она создала в КНР крупнейшую в мире сеть 4G.

В Поднебесной среднемесячный мобильный интернет-трафик стандарта 4G на каждого абонента составляет 1 гигабайт.

Напомним, что авторитетная британская консалтинговая компания по управлению брендами BrandFinance внесла в рейтинг пятидесяти ведущих брендов на рынке телекоммуникаций 2012 г. три китайские компании – China Mobile, China Unicom и China Telecom. China Mobile заняла пятое место, China Unicom – тринадцатое, China Telecom – пятнадцатое. Эти бренды оцениваются британскими экспертами в $17,9 млрд, $7,9 млрд и $7,4 млрд соответственно.

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