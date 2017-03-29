Maserati отзовет в Китае более 39 000 автомобилей

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29.03.2017 10:00

Пекин, 29 марта /ChinaPRO.ru/ – Итальянский производитель спортивных автомобилей Maserati намерен отозвать с китайского рынка 39 281 машин. Эта мера вызвана пожароопасной проводкой и дефектами двигателя, сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.

Отзыву подлежат 11 800 седанов Quattroporte, 14 000 Ghibli, а также 13500 кроссоверов Levante. Стоимость автомобилей, подлежащих отзыву, варьируется от 911 000 до 3 млн юаней (от $133 000 до $436 000) за одну машину.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).



За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.