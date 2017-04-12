Торговля между Россией и Китаем увеличилась на 28,8%

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12.04.2017 04:00

Пекин, 12 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-февраля 2017 г., торговый оборот между Китаем и Россией достиг $11,58 млрд. Это на 28,8% больше, чем за январь-февраль 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

Так, объем китайского экспорта в России за два месяца текущего года составил $5,43 млрд с приростом на 14,9% в годовом сопоставлении. Импорт российских товаров в Поднебесной достиг объема в $6,15 млрд. Он вырос на 44,3% по сравнению с аналогичным показателем за первые два месяца прошлого года.



В 2016 г. объем китайско-российской торговли достиг $69,53 млрд. Это на 2,2% больше, чем годом ранее. Среди десяти крупнейших торговых партнеров Китая Россия первой добилась положительного роста торгового оборота с КНР. Поднебесная сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Российской Федерации.



Как ожидается, в 2017 г. китайско-российская торговля сохранит тенденцию роста.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.