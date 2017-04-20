С начала года в КНР создано 3,34 млн рабочих мест

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20.04.2017 15:00

Пекин, 20 апреля /ChinaPRO.ru/ – За январь-май 2017 г. в Китае было создано 3,34 млн рабочих мест. Это на 160 000 больше, чем за январь-март 2016 г. Таковы данные Государственного статистического управления КНР.

За первые три месяца текущего года уровень безработицы в 31 главном городе Поднебесной держался ниже 5%.



По итогам января-февраля 2017 г.на 2,7% в годовом сопоставлении увеличилось число рабоих, приехавших из китайских сел и нашедших работу в городах.



По итогам текущего года, китайские власти планируют создать более 11 млн рабочих мест. Это на 1 млн больше, чем в прошлом году.



В 2016 г. в Поднебесной было создано 13,14 млн рабочих мест, а уровень зарегистрированный безработицы в городах составил 4,02%.



Ранее сообщалось, что за январь-февраль 2017 г. в Китае создано 1,88 млн новых рабочих мест. Это на 160 000 больше, чем за январь-февраль 2016 г. С начала текущего года безработица в 31 крупнейшем городе Поднебесной сохранялась на уровне 5%.



К концу февраля 2017 г. более 1,49 млн мигрантам возвращена задолженность по зарплатам в размере 14,03 млрд юаней.