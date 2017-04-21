В Шаньдуне потратят $7,31 млрд на инфраструктурное строительство

21.04.2017 04:00
Пекин, 21 апреля /ChinaPRO.ru/ – Власти восточно-китайской провинции Шаньдун до конца 2017 г. выделят 50,5 млрд юаней ($7,31 млрд) на поддержку 120 приоритетных проектов инфраструктурного строительства. Таковы официальные данные.
Эти проекты реализуются для того, чтобы как можно скорее устранить слабые места в инфраструктуре региона. В частности, планируется потратить средства на на реконструкцию и расширение высокоскоростной железной дороги Цзинань – Циндао, цзинаньской железнодорожной линии R1, скоростного шоссе Цзинань – Циндао, а также на строительство нового аэропорта Циндао.
Ранее сообщалось, что в 2017 г. власти китайской столицы намерены инвестировать 30 млрд юаней ($4,34 млрд) в строительство транспортной инфраструктуры в городе.
Напомним, что в 2016 г. объем капиталовложений Китая в основные фонды в железнодорожном строительстве составил 801,5 млрд юаней ($117,86 млрд). Инвестиции в железнодорожное строительство КНР на протяжении трех лет превышают 800 млрд юаней.
В 2017 г. капиталовложения в железнодорожное строительство на территории Поднебесной составят примерно 800 млрд юаней. В текущем году будут введены в эксплуатацию железные дороги протяженностью 2100 км, а также начнется реализация 35 новых проектов.
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