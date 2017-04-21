Энергоемкость Поднебесной сократилась на 3,8%

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21.04.2017 06:00

Пекин, 21 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г. энергоемкость китайской экономики, что означает объем затрат энергии на единицу внутреннего валового продукта (ВВП), сократилась на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Темпы снижения энергоемкости китайской экономики держались выше целевого показателя правительства Китая, которое запланировало снизить показатель на 3,4% за 2017 г.



По итогам прошлого года, объем энергопотребления на единицу ВВП Поднебесной упал на 5% относительно уровня 2015 г.



По планам китайских властей на 2016-2020 гг. совокупный объем энергопотребления к 2020 г. не должен превышать 5 млрд т топлива в угольном эквиваленте, а удельная энергоемкость ВВП должна снизиться более чем на 15%.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., внутренний валовой продукт (ВВП) Китая увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным показателем 2016 г. В прошлом году вклад КНР в рост глобальной экономики достиг 33,2%. По итогам прошлого года ВВП страны достиг 74,4 трлн юаней ($10,2 трлн). Это на 6,7% больше, чем в 2015 г. Между тем, этот показатель роста китайской экономики стал самым низким за период с 1991 г. Тем не менее, Поднебесная по темпам экономического развития превзошла основные экономики мира.