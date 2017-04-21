Налоговые сборы в КНР выросли на 11,8%

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21.04.2017 10:00

Пекин, 21 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-марта 2017 г., налоговые поступления Китая составили 3,33 трлн юаней ($484,3 млрд). Это на 11,8% больше, чем за январь-март 2016 г., сообщило Главное государственное налоговое управление КНР.

На долю сферы услуг в общем объеме налоговых поступлений страны за первые три месяца текущего года пришлось 55,7%.



В частности, за январь-март 2017 г. налоговые сборы в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй выросли на 17,1%. Данный показатель на 5,3% превысил средний темп роста во всей стране.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., финансовые доходы Китая достигли 4,4 трлн юаней ($637 млрд). Это на 14,1% больше, чем за январь-март 2016 г.



За первые три месяца текущего года поступления в центральный бюджет Поднебесной составили 2,02 трлн юаней. Они выросли на 17,1% в годовом сопоставлении. В то же время приток в местные бюджеты достиг 2,42 трлн юаней с приростом на 11,7%.



Налоговые доходы страны за январь-март 2017 г. составили 3,78 трлн юаней. Они увеличились на 14,7% относительно уровня января-марта 2016 г. Неналоговые доходы Китая за первые три месяца текущего года достигли 657,3 млрд юаней с увеличением на 10,6%.



По итогам января-марта 2017 г., финансовые расходы страны составили 4,59 трлн юаней. Это на 21% больше, чем годом ранее.