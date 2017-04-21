В 2016 г. в Сянгане проживало 59 000 мультимиллионеров

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21.04.2017 15:00

Пекин, 21 апреля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., в специальном административном районе Сянган (Гонконг) проживало минимум 59 000 мультимиллионеров. По сравнению с 2015 г. данный показатель не изменился. Оборотные активы мультимиллионеров региона достигали 10 млн сянганских долларов и более. Таковы официальные данные.

Кроме того, в прошлом году в Гонконге насчитывалось 878 000 миллионеров, чье состояние превышает 1 млн сянганских долларов. Этих богачей стало больше на 14%, чем в 2015 г.



Средний возраст мультимиллионера в Сянгане составляет 58 лет. В регионе 47% богачей имеют собственное дело или трудоустроены. Средняя месячная зарплата составляет 175 000 сянганских долларов. Это в 11 раз больше средней заработной платы рядового сянганца.



Из 59 000 мультимиллионеров Гонконга 5000 являются домохозяйками, 1200 – студентами.



При этом 20;% сянганских мультимиллионеров не состоят в браке, а число незамужних превышает число холостяков.



На образование своих детей богачи Гонконга тратят около 31 000 сянганских долларов в месяц. Примерно 70% родителей хотели бы помочь своим детям в покупке недвижимости стоимостью не менее 1 млн сянганских долларов.