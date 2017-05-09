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Сократился импорт железной руды в Поднебесную
Новости дня

Сократился импорт железной руды в Поднебесную

09.05.2017 12:00

Пекин, 9 мая /ChinaPRO.ru/ – В апреле 2017 г. объем импорта железной руды в Китай составил 82,23 млн т. Это на 13,9% меньше, чем в марте текущего года, сообщила Государственная таможня КНР.



Апрельский объем импорта железной руды в Поднебесной в годовом сопоставлении сократился на 2%.

На март текущего года пришелся исторический максимум по объему импорта железорудного сырья в страну, который достиг 95,56 млн т. По итогам января-апреля 2017 г., Китай нарастил железорудный импорт до 353 млн т. Это на 8,6% больше, чем годом ранее.

Напомним, что в 2016 г. объем импорта железной руды в КНР составил 1,024 млрд т с приростом на 7,5% относительно аналогичного показателя 2015 г.

Примечательно, что за первые четыре месяца текущего года импорт в страну сырьевых товаров, включая железоносный песок, сырую нефть и газ, вырос как в количественном, так и стоимостном выражении. Так, импорт железоносного песка увеличился на 8,6% и достиг 353 млн т. Средняя импортная цена на него составила 553,4 юаня за тонну. Она подскочила почти в два раза – на 73,8%.

По итогам января-марта 2017 г., производство сырой стали в Китае достигло 201,1 млн т. Это на 4,6% больше, чем за январь-март 2016 г.

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