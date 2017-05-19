Дешевеет роуминг China Unicom на Шелковом Пути

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19.05.2017 10:00

Пекин, 19 мая /ChinaPRO.ru/ – Филиал оператора мобильной связи China Unicom – Beijing Unicom – с 1 сентября 2017 г. снизит тарифы на роуминг в некоторых странах и регионах Шелкового Пути. Снижение составляет в среднем 52-75%.

Международные телефонные звонки подешевеют в 36 странах и регионах, в том числе – России, Сербии, Армении, Мьянме, Иране и ОАЭ.



Ранее, в апреле текущего года, другой китайский мобильный оператор China Mobile объявил о снижении тарифов на роуминг в 64 странах Шелкового Пути.



Как сообщалось, по итогам января-марта 2017 г., китайские предприятия заключили 1000 новых контрактов на выполнение подрядных работ в странах Шелкового Пути. За три месяца текущего года объем выполненных подрядных работ в этих государствах достиг $14,4 млрд. Это на 4,7% больше, чем за январь-март 2016 г.



К концу 2016 г. китайские компании создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества в странах Шелкового Пути. За 2013-2016 гг. прямые инвестиции Китая в экономику этих государств превысили $60 млрд.



Как сообщалось, инициатива "Пояс и путь" выдвинута Китаем в 2013 г. Она предусматривает строительство Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.