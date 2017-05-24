В Китае создан госфонд поддержки туристической индустрии

Новости дня

24.05.2017 04:00

Пекин, 24 мая /ChinaPRO.ru/ – В КНР учреждены Китайский фонд туристической индустрии (КФТИ) и его управляющая компания. Размер фонда составляет 10 млрд юаней, а в перспективе его планируется увеличить до 50 млрд юаней.

Инициатором создания КФТИ стала государственная туристическая компания China national travel service group corporation (CTS), базирующаяся в специальном административном районе Сянган (Гонконг). По данным компании, фонд будет финансово поддерживать туристические проекты, имеющие большой потенциал развития. В частности, особое внимание планируется уделять развитию проектов, связанных в инициативой "Пояс и путь", регионом Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй и Экономическим поясом реки Янцзы.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. инвестиции в развитие туристической отрасли Китая превысят 1,5 трлн юаней ($217 млрд). Это на 20% больше, чем в 2016 г. В прошлом году объем внутреннего туризма в КНР достиг 4,44 млрд человек.



По итогам 2016 г., доходы от туризма в стране составили 4,69 трлн юаней. Инвестиции в туризм КНР достигли свыше 1,29 трлн юаней. Они выросли на 29% относительно уровня 2015 г. Темпы роста данного показателя держались на 18% выше роста капиталовложений в сферу услуг, а также на 21% выше роста инвестиций в основные фонды страны.



Как ожидается, в 2040 г. размер китайского туристического рынка может превысить 14 млрд человек.