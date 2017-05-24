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Поднебесная стала восьмым круизным рынком в мире
Новости дня

Поднебесная стала восьмым круизным рынком в мире

24.05.2017 08:00

Пекин, 24 мая /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Китай вышел на восьмое место в мире по объему круизного рынка, сообщила Китайская ассоциация круизной и яхтенной индустрии. В прошлом году на круизных лайнерах за рубеж отправились 2,12 млн китайских туристов. Это на 91% больше, чем годом ранее. Как ожидается, в 2017 г. данный показатель увеличится до 2,6 млн человек.



За 2016 г. крупнейшие портовые города КНР приняли 1040 круизных судов. В частности, международный порт приписки круизных лайнеров в городе Тяньцзинь, который стал крупнейшим в Азии, принял 138 рейсов. В 2017 г. этот порт обслужит 150 лайнеров.

По итогам прошлого года, крупные порты страны располагали 18 круизными судами, тогда как в 2006 г. аналогичный показатель составлял лишь одно судно.

Ранее сообщалось, что китайский круизный рынок обещает стать крупнейшим в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На китайском рынке присутствуют пять самых крупных мировых круизных компаний: Carnival, Royal Caribbean, Genting, MSC и Norwegian.

В настоящее время китайские власти ведут разработку общенациональной программы развития круизного туризма. В частности, в стране планируется создать пять основных группировок круизных портов. Поднебесная рассчитывает, что к 2020 г. китайцы будут совершать 3,5 млн круизных плаваний ежегодно.

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