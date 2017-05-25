В Китае построят двухъярусный подвесной мост

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25.05.2017 15:00

Пекин, 25 мая /ChinaPRO.ru/ – В восточно-китайской провинции Чжэцзян началось строительство двухъярусного подвесного моста, сообщила компания China Railway Major Bridge Engineering Group, которая ведет проект.

Мост "Оуцзянбэйкоу" станет важным объектом скоростной автомагистрали государственного уровня Шэньян – Хайкоу и автострады 228, пролегающей вдоль восточного побережья.



Мост с тремя башнями расположится над рекой Оуцзян в городе Вэньчжоу. На верхнем уровне сооружения будет проходить скоростная автодорога со скоростью движения 100 км/ч, а на нижнем уровне – шестиполосное шоссе первого класса с двухсторонним движением и проектной скоростью 80 км/ч.



Под мостом смогут проходить суда-контейнеровозы с водоизмещением в 30 000 т. Конструкция сможет выдержать тайфуны и столкновения кораблей.



Сооружение поможет улучшить транспортную систему восточного побережья Китая и в соединении дельты реки Янцзы с дельтой реки Чжуцзян.