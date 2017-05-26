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Казахстан и КНР реализуют 51 совместный проект на $27 млрд
Новости дня

Казахстан и КНР реализуют 51 совместный проект на $27 млрд

26.05.2017 12:00

Пекин, 26 мая /ChinaPRO.ru/ – Казахстан и Китай реализуют 51 совместный проект с объемом инвестиций $27 млрд. Примечательно, что три проекта уже завершены, а в стадии реализации находятся пять. Еще семь проектов готовятся к открытию.



Ранее сообщалось, что благодаря Казахстану Поднебесная обеспечивает дополнительные объемы поставок зерна и других продуктов. В частности, китайская корпорация по импорту-экспорту зерна и масел "Айцзюй" в 2016 г. закупила в Казахстане 2300 т масла, более 5000 т муки, 1500 тонн пшеницы и 50 тонн другой пищевой продукции. "Айцзюй" также инвестировала в строительство завода на территории Казахстана. Предприятие будет перерабатывать до 1000 т пшеницы в день.

Кроме того, один из крупных инвестиционных проектов – совместное строительство в Казахстане завода про производству кальцинированной соды. Это предприятие создают казахстанская компания "Аралтуз" и китайская Qinghai Desheng Soda AshIndustrial Co.Ltd.

Уставный капитал совместного предприятия превысит 17,5 млрд тенге ($5,59 млрд). Объем инвестиций в строительство завода мощностью 300 000 т в год превысит 87,5 млрд тенге ($27,95 млрд).

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