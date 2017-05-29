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Airbus Helicopters строит в Китае первый завод
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Airbus Helicopters строит в Китае первый завод

29.05.2017 10:00

Пекин, 29 мая /ChinaPRO.ru/ – Компания Airbus Helicopters строит первый в Китае завод по сборке линии коммерческих вертолетов. Он будет расположен в городе Циндао, на территории восточно-китайской провинции Шаньдун. Airbus Helicopters создает производство в сотрудничестве с Циндаоской объединенной компанией авиации общего назначения (Qingdao United General Aviation Company).



Как ожидается, строительство завершится в 2018 г. На предприятии планируется собирать 18 вертолетов H135 ежегодно. Первый вертолет сойдет с конвейера в 2019 г.

H135 – популярный легкий вертолет, который широко применяется в Китае в сфере оказания медицинской помощи, поисковых операций, полицейского надзора, пожаротушения и туризма.

В 2016 г. КНР стала самым крупным рынком сбыта гражданских вертолетов компании Airbus Helicopters. По прогнозам специалистов, в ближайшие 20 лет стране потребуется 600 легких вертолетов.

Ранее сообщалось, что китайские компании также наращивают закупки российских вертолетов Ми-171. В частности, уже в ближайшее время холдинг "Вертолеты России" передаст компании China General Aviation Service (CAS) два многофункциональных транспортных вертолета Ми-171. В перспективе сотрудничество будет продолжено, сообщили представители китайской стороны.

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