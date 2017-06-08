Международная ярмарка в Сиане принесла $5,718 млрд инвестиций

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08.06.2017 15:00

Пекин, 8 июня /ChinaPRO.ru/ – В Сиане, административном центре северо-западной китайской провинции Шэньси, закрылись Международная ярмарка "Шелковый путь-2017" и 21-я Торгово-инвестиционная ярмарка сотрудничества между восточными и западными районами Китая. По итогам этих мероприятий заключены договоры о привлечении зарубежных инвестиций в объеме $5,718 млрд.

Ярмарки начали свою работу 3 июня 2017 г. На них были представлены 422 проекта в сферах сельского хозяйства, энергетики, химической промышленности и других.



Участники мероприятий представляли 28 стран и регионов, имеющих отношение к экономическому поясу Шелкового Пути.



Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., китайские предприятия заключили 1000 новых контрактов на выполнение подрядных работ в странах Шелкового Пути. За три месяца текущего года объем выполненных подрядных работ в этих государствах достиг $14,4 млрд. Это на 4,7% больше, чем за январь-март 2016 г.



К концу прошлого года китайские компании создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества в странах Шелкового Пути. За 2013-2016 гг. прямые инвестиции Китая в экономику этих государств превысили $60 млрд.



Инициатива "Пояс и путь" выдвинута Китаем в 2013 г. Она предусматривает строительство экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.



Напомним, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.