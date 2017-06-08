Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / Международная ярмарка в Сиане принесла $5,718 млрд инвестиций
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
Международная ярмарка в Сиане принесла $5,718 млрд инвестиций
Новости дня

Международная ярмарка в Сиане принесла $5,718 млрд инвестиций

08.06.2017 15:00

Пекин, 8 июня /ChinaPRO.ru/ – В Сиане, административном центре северо-западной китайской провинции Шэньси, закрылись Международная ярмарка "Шелковый путь-2017" и 21-я Торгово-инвестиционная ярмарка сотрудничества между восточными и западными районами Китая. По итогам этих мероприятий заключены договоры о привлечении зарубежных инвестиций в объеме $5,718 млрд.



Ярмарки начали свою работу 3 июня 2017 г. На них были представлены 422 проекта в сферах сельского хозяйства, энергетики, химической промышленности и других.

Участники мероприятий представляли 28 стран и регионов, имеющих отношение к экономическому поясу Шелкового Пути.

Ранее сообщалось, что по итогам января-марта 2017 г., китайские предприятия заключили 1000 новых контрактов на выполнение подрядных работ в странах Шелкового Пути. За три месяца текущего года объем выполненных подрядных работ в этих государствах достиг $14,4 млрд. Это на 4,7% больше, чем за январь-март 2016 г.

К концу прошлого года китайские компании создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества в странах Шелкового Пути. За 2013-2016 гг. прямые инвестиции Китая в экономику этих государств превысили $60 млрд.

Инициатива "Пояс и путь" выдвинута Китаем в 2013 г. Она предусматривает строительство экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века.

Напомним, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Снизилась прибыль HSBC и Standard Chartered Bank
2В Китае снижены цены на бензин
3Китай займется эксплуатацию железной дороги в Африке
4Didi намерена купить бизнес Uber в Китае
5Китай построил нефтеперерабатывающий завод в Таджикистане


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.