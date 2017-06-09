За четыре года из КНР в Европу отправлено 4000 грузовых поездов

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09.06.2017 04:00

Пекин, 9 июня /ChinaPRO.ru/ – С лета 2013 г. по настоящее время из Китая в Европу было отправлено в общей сложности более 4000 грузовых железнодорожных составов. Об этом сообщила Китайская железнодорожная корпорация.

Грузовые поезда в Европу отправляются из 28 китайских городов. Таким образом китайские товары доставляются в 29 городов 11 стран. Среди перевозимой продукции – компьютеры, одежда, автомобили, продовольствие и многое другое.



Ранее сообщалось, что в апреле 2017 г. положительное сальдо международной торговли товарами и услугами Китая составило 161,1 млрд юаней ($23,4 млрд). При этом активное сальдо торговли товарами достигло 287,2 млрд юаней ($41,7 млрд). Это на 36,4% больше, чем в марте текущего года.



Примечательно, что в международной торговле услугами Поднебесной в апреле 2017 г. сложилось отрицательное сальдо – $18,3 млрд.



Так, за четвертый месяц текущего года доход от международной торговли товарами и услугами составил 1,3196 трлн юаней, а расход – 1,1585 трлн юаней. Из объема дохода на торговлю товарами пришлось 1,2049 трлн юаней. Расходы в этой сфере составили 917,7 млрд юаней. То есть положительное сальдо немного подросло относительно аналогичного показателя марта 2017 г.