Китай вышел на 21 место в мире по устойчивой энергетике

Новости дня

09.06.2017 06:00

Пекин, 9 июня /ChinaPRO.ru/ – По устойчивости энергетики Китай занял 21 место среди 111 стран. Соответствующее исследование, по итогам которого был составлен рейтинг, проводил Всемирный банк.

Оценка устойчивости энергетики проводилась по 27 параметрам. КНР набрала 100 баллов по доступу к источникам энергии, 68 – по энергоэффективности, 74 – по возобновляемой энергии. Средний балл страны достиг 81 балла. Все перечисленные показатели Поднебесной оказалась выше среднемирового уровня.



Первую строчку в рейтинге заняла Дания с 94 баллами, на второй – Канада, на третьей – США.



Ранее сообщалось, что до 2020 г. Китай намерен значительно нарастить мощность солнечных электростанций, расширив за их счет долю экологически чистых источников энергии. Такие цели поставлены в плане Государственного управления по делам энергетики КНР на 2016-2020 гг.



В частности, в Поднебесной будут модернизированы существующие фотоэлектрические станции и построены новые. Через четыре года мощность солнечных электростанций в стране превысит 110 млн кВт. При этом стоимость вырабатываемой ими энергии сократится в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г.



К 2030 г. китайские власти намерены увеличить долю неископаемых источников энергии до 20%. В настоящее время она составляет 11%.